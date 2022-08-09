Samanyolu Haber /Gündem / Kapadokya'da 'Yok artık' dedirten iddia /09 Ağustos 2022 20:36

Kapadokya'da 'Yok artık' dedirten iddia

Türkiye'nin önde gelen tarihi ve turistik bölgelerinden birisi olan Nevşehir'deki Kapadokya'da yer alan peri bacalarından bazılarının yol yapım çalışması için yıkılmak istendiği iddia edildi.

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Türkiye'de yaşanan tarih katliamlarıyla ilgili son gündem maddesi Kapadokya oldu. Nevşehir'deki Kapadokya'da yer alan peri bacalarından bazılarının yol yapım çalışması için yıkılmak istendiği iddia edildi.
Bölge bir dönem de yine peri bacalarına neredeyse bitişik olarak yapılmak istenilen otel planıyla gündeme gelmiş ve sonrasında söz konusu çalışma iptal edilmişti.
 Evrensel'de yer alan ve Özer Akdemiz imzası taşıyan habere göre UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşmuş Peri Bacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor! Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü Mükremin Tokmak Ortahisar - Göreme arasında yapımı süren yolun bölgedeki peri bacalarına, manastırlara ve tarihi yapılara ciddi ölçüde zararlar verdiğini söyledi. Tokmak yolun aynı zamanda Ortahisar’a kısa yoldan doğalgaz götürülmesi için de yapıldığını ileri sürdü.

BİZANS MANASTIRINI YOK EDEREK BURAYA YOL AÇIYORLAR

Nevşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler tarafından yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan Göreme-Ortahisar arasında yeni yol yapımı dünyanın gözbebeği, UNESCO Dünya Mirası Kapadokya’nın ortasından geçiyor. Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü Mükremin Tokmak yol güzergahının aynı zamanda 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanında olduğunu dile getirdi. Saklı Kilisenin de olduğu bu alanın hem doğal sit, hem de Arkeolojik sit alanı olduğunu belirten Tokmak, “Alttaki kayaları keserek ve bir Bizans manastırını yok ederek buraya yol açıyorlar” dedi.

“BÖLGEDE KIRILMADIK, YIKILMADIK PERİ BACASI KALMAYACAK”

Yol yapımına Göreme Müzesinin oradaki Tokalı Kilisenin yakındaki yoldan geçen araçların yol açtığı titreşimden kaynaklı olarak zarar gördüğü gerekçesi gösterildiğini aktaran Tokmak, “Bu yolu kapatmak alternatif olarak yeni yol yapmak istiyorlar. Yapımı süren yol güzergahında Peri bacaları, manastırlar, inanılmaz oluşumlar var. Neredeyse Saklı Kilise’nin üzerinden geçiyor yol. Burası 45 metrelik bir dağ kütlesini rampayı düzlemek için yukarıdan aşağıya doğru oyuyorlar. Buralarda inanılmaz bir yarık açacaklar. O bölgede kırılmadık, yıkılmadık bir peri bacası, manastır kalmayacak. İleride de aynı gerekçeyle, araçların sarsıntısı nedeniyle ciddi bir hasara neden olacak. İnanılmaz bir katliam var ve kimsenin sesi çıkmıyor” dedi.
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