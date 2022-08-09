Samanyolu Haber /Dünya / Çin'e karşı Biden'dan 52 milyar dolarlık çip destek yasası /09 Ağustos 2022 21:12

Çin'e karşı Biden'dan 52 milyar dolarlık çip destek yasası

Başkan Joe Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik 52,7 milyar dolarlık devlet desteği öngören Çip ve Bilim Yasasını imzaladı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ABD'yi bilim ve teknoloji alanında Çin ile rekabet edecek duruma getirmeyi planladığı yasaya ilişkin, "Çip endüstrisinin geleceği Amerika'da üretilecek. Nesilde bir kez gelen yatırım fırsatı" diyerek yasayı övdü.


Eskiden dünyada araştırma ve geliştirmede bir numara  ABD'nin olduğunu ancak şimdilerde 9'uncu sırada yer aldıklarını hatırlatarak "Çin on yıllar önce 8'inci sıradaydı, şimdi ikinci sıraya yükselmiş durumda ve diğer ülkeler hızla yaklaşıyor. ABD dünyaya liderlik ediyordu. Size söz veriyorum gelecek 10 yıllarda da buna devam edecek. Çin Komünist Partisi'nin bu yasa tasarısına karşı ABD iş dünyasında aktif olarak lobi yapmasına şaşmamalı. ABD, bu gelişmiş çiplerin üretiminde dünyaya öncülük etmelidir. Bu yasa tam olarak bunu yapacak." dedi.


İmza törenine, Micron, Intel, Lockheed Martin, HP ve Advanced Micro Devices şirketlerinin CEO'ları ile çok sayıda siyasi isim katıldı. 

Yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketi Qualcomm'un (QCOM.O) pazartesi günü GlobalFoundries'in New York fabrikasından ek 4,2 milyar dolarlık yarı iletken çip satın almayı kabul ettiği ve 2028 yılına kadar toplam taahhüdünü 7,4 milyar dolara çıkardığı aktarıldı. ABD merkezli çip üreticisi Micron Technology ise bellek üretimi için 2030'a kadar 40 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.


Yasa sayesinde otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını en aza indirmeyi hedefliyor.
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