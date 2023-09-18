Kaplan operasyonu için flaş iddia: Soylu'nun sağ kolu üst düzey bir bürokratı aradı ve...

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olan ve yurtdışına çıkmak isterken gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanması hakkında yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor.





HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Bakan Soylu'nun sağ kolu olduğu bilinen ve geçen aylarda görevden alınan eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz operasyona ilişkin üst düzey bir bürokratı telefonla aradı.





NE KONUŞTULAR?

Bora Kaplan operasyonuyla kendi adlarının yıpratılmaya çalışıldığını söyleyen Yılmaz, "Amirim Bora Kaplan hakkındaki bilgileri biz topladık. Her şeyi biz yaptık. Ancak adliyeden takipsizlik kararı çıktı. Biz ne yapabilirdik?" diyerek bir dizi açıklamada bulunarak topu dönemin Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'a attı.





Ancak telefondaki bürokrat, "Ayhan Bora Kaplan hakkında bu kadar önemli araştırmalar yaptınız da bana neden söylemediniz? Benim neden bilgim yok" diyerek sert çıkıştı.





"EMNİYET CEVAP VERMEDİ"

Öte yandan, söz konusu olayla ismi anılan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman verdiği söyleşide "Ben Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'yken Ayhan Bora Kaplan ile ilgili iki savcı soruşturma yürütüyordu. Bir gün bana bilgi verdiler. 'Bir takım iddialar var. Ama duyumdan ibaret, somut bir şey yok' dediler. Takipsizlik vermek için mütalaa verdiler. Ben ise bir kez daha 'Emniyet'e yazı yazı, kaplan ile ilgili bilgi belge var mı sorun' dedim. Herhangi bir kayıt varsa Emniyet bildirsin öyle karar verelim’ istedim. Ancak Emniyet cevap vermedi" ifadelerini kullanmıştı.





Kocaman, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yazılan resmi yazıya cevap vermediğini öne sürerken Yılmaz ise delilleri adliyeye sunduklarını ancak işlem yapılmadığını öne sürdü.