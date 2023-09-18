Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı çok kızdıracak yorum: "Sert çıkışları boşlukta yankılanıp sönen bir konuma geliyor" /18 Eylül 2023 15:37

Erdoğan'ı çok kızdıracak yorum: "Sert çıkışları boşlukta yankılanıp sönen bir konuma geliyor"

Gazeteci Murat Yetkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu'nca hazırlanan rapora dair çıkışını yorumladı. Yetkin Erdoğan için "Türkiye Cumhurbaşkanı giderek sert çıkışları boşlukta yankılanıp sönen bir konuma geliyor." dedi.

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Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu raporuyla ilgili sarf ettiği "Biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği'yle gerekirse yolları ayırabiliriz" sözlerini yorumladı.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili, emekli büyükelçi Namık Tan'ın konuyla ilgili olarak "Erdoğan Avrupa Birliği (AB) masasından kalkamaz, Avrupalılar o sözleri ciddiye almaz" dediğini hatırlatan Yetkin, şöyle devam etti:

"Oysa bence Erdoğan’ın AB’yle yolları ayırma tehdidinde gayet ciddi bir başka yan var: Türkiye Cumhurbaşkanı giderek sert çıkışları boşlukta yankılanıp sönen bir konuma geliyor. Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve yeni Milli Güvenlik Danışmanı Çağatay Kılıç bu gidişi görecek bilgi birikimi ve yeteneklere fazlasıyla sahip, görmüyor, uyarmıyorlar mı?

Bu gidişle Türkiye Rusya’nın Ukrayna savaşındaki eşsiz konumunu da yitirebilir. Bakın, Rusya ikna edilemedikçe Ukrayna’nın tahıl ihracatına Rusya’nın NATO üyesi ülkelerin karasularına girip savaş potansiyeli çıkarmadan engelleyemeyeceği yollar bulunmaya başladı bile.

Nehir gemileriyle Tuna üzerinden Hırvatistan’ın Akdeniz limanlarına ulaşmaktan söz etmiyorum sadece; taşıma kapasitesi sınırlıdır. Ama Ukrayna limanlarından, NATO üyesi Romanya, Bulgaristan ve Türkiye sahillerinden İstanbul Boğazına ulaşıp Akdeniz’e açılma yolu işlemeye başladı bile. (...)"
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