CHP'de başkanlık yarışı: Özel ve Karayalçın görüştü

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken, önümüzdeki ay yapılacak kurultayda genel başkanlık için aday olduğunu açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.







Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "Tutum belgemiz öneri ve iddialarımızı ortaya koyuyor. Fikirlerimizde Karayalçın'dan esinlendiğimiz kısımlar oldu. Fikirlerini, önerilerini almak son derece kıymetliydi" dedi.







NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül tarihinde CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile genel başkan adaylığını açıklamıştı.





Özel, partisinin Atatürk ilkelerini odağa alarak yeni bir siyaset izlemesi gerektiğini söyleyerek, “Parti içi iktidarı kazanmak için değil, partimizi iktidar yapabilmek için CHP Genel Başkanlığı’na adayım” demişti.