Samanyolu Haber /Dünya / ABD milyonlarca dolarlık savaş uçağını bulamıyor; Halktan yardım istedi /18 Eylül 2023 16:10

ABD milyonlarca dolarlık savaş uçağını bulamıyor; Halktan yardım istedi

ABD'de denize düşen milyonlarca dolar değerindeki F-35 savaş uçağını tüm çabalarına rağmen şimdilik bulamadı. Yetkililer uçağın bulunması için halktan yardım istedi.

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ABD’de denize düşen orduya ait bir savaş uçağının tüm çabalara rağmen bulunamaması kriz çıkardı.

ABD ordusu sözcülerinden Binbaşı Melanie Salinas, deniz piyadelerine ait bir F-35 uçağının, Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde eğitim uçuşu yaptığı esnada arıza verdiğini bildirdi. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu aktaran Salinas, kayıplara karışan F-35 uçağı için bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
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Sözcü'de yer alan habere göre arama çalışmaları karadan ve havadan sürerken, yetkililer yerel halktan da uçağın bulunması konusunda yardım istedi.

‘NEDEN TAKİP CİHAZI YOK?’
Fiyatı 100 milyon doları aşan F-35B Lightning II tipi savaş uçağının Moultrie ve Marion gölleri yakınlarına düştüğü tahmin ediliyor.

Charleston Hava Kuvvetleri Üssü’nden yapılan açıklamada, “Acil müdahale ekipleri halen F-35’in yerini tespit etmeye çalışmaktadır. Kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz, lütfen JB Charleston Üssü Savunma Operasyonları Merkezini arayın” denildi.

Öte yandan halka yapılan bu açıklama tepkilere yol açtı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nasıl olur da bir F-35’i kaybedersiniz? Nasıl olur da bir takip cihazı olmaz ve halktan ne istiyoruz? Uçağı bulup teslim etmelerini mi?” ifadelerini kullandı. 
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