Kar yağışı sonrası İstanbul'da yeni tehlike

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ), kente su sağlayan bazı barajların eriyen karla tamamen dolabileceği, dere ve baraj havzalarında yaşanabilecek taşkınlara karşı uyardı.



İSKİ'nin açıklamasında, İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 85 civarında açıklandı. Açıklamada, "Bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir. Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır. İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" denildi.