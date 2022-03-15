Samanyolu Haber /Gündem / Kar yağışı sonrası İstanbul'da yeni tehlike /15 Mart 2022 22:01

Kar yağışı sonrası İstanbul'da yeni tehlike

Son günlerde yoğun bir kar yağışı alan İstanbul'da barajların doluluk oranı artarken eriyen kar sularıyla birlikte dere ve baraj havzalarında yaşanabilecek taşkınlara karşı da uyarı yapıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ), kente su sağlayan bazı barajların eriyen karla tamamen dolabileceği, dere ve baraj havzalarında yaşanabilecek taşkınlara karşı uyardı.

İSKİ'nin açıklamasında, İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 85 civarında açıklandı. Açıklamada, "Bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir. Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır. İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kar yağışı sonrası İstanbul'da yeni tehlike Sonraki Haber >>

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:07:31