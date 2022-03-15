NATO’dan Norveç’te 30 bin askerle tatbikat

NATO, Avrupa’da bu yılki en büyük tatbikatını Norveç’te gerçekleştiriyor. Norveç’in Kuzey’inde devam edem “Cold Response” adlı tatbikata 27 ülkeden 30 bin asker ve çok sayıda sivil kurum katılıyor. Önümüzdeki bir ay boyunca karada, denizde ve havada devam edecek tatbikat, Norveç’in birçok bölgesinde hissedilecek.Tatbikata katılan 30 bin askerden, 14 bini kara kuvvetleri, 8 bini deniz kuvvetleri, 8 bini de hava kuvvetlerinden oluşuyor. Norveç Silahlı Kuvvetleri Operasyon Karargahı Sözcüsü Preben Aursand, tatbikatın 1980’lerden bu yana Norveç’te gerçekleştirilen ve Norveç liderliğindeki en büyük tatbikat olacağını açıkladı.Tatbikatın önümüzdeki haftalarda 39 belediyede trafiği ve yerel çevreyi etkilemesi bekleniyor. Plana göre tatbikat en fazla Rena, Elverum, Flisa, Sessvollmoen ve Jørstadmoen çevresindeki alanlarda görülecek.