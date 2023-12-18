Karadeniz’e çıkan mayınları üç ülke temizleyecek

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Savaş nedeniyle Karadeniz’e yayılan mayınlar Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından ortak imha edilecek.





Türkiye, Bulgaristan ve Romanya savunma bakanları, 11 Ocak 2024'te İstanbul'da Karadeniz'e dağılmış mayınlardan arındırılmasına ilişkin üçlü bir anlaşma imzalamayı planlıyor.





Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Ocak 2024'te İstanbul'da üç ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla bir imza töreni planlanıyor.





Girişim, Rusya ve Ukrayna limanlarından çıkan mayınların aranmasını amaçlıyor ve üç ülke karasularına ulaşmadan imha edilmesi hedefleniyor. Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna tahılının ihraç edildiği Kuzeybatı Karadeniz'deki güvenlik garantileri iptal edildi.





Geçtiğimiz Kasım ayında Karadeniz Mayın Eylem Görev Gücü'nün üçüncü tur toplantılarına üç ülkeden delegasyonlar katıldı. Ekim ayında Bloomberg, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın sularını mayınlardan temizlemek için ortak bir birim kurmayı planladıklarını bildirmişti.

Kasım ayında, Odessa bölgesindeki Yuzhny limanından tahıl taşıyan, Liberya bayrağı taşıyan Georgia S dökme yük gemisi Karadeniz'de bir mayına çarptı. Dökme yük gemisi Romanya'nın Köstence limanına doğru gidiyordu.