Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz'de faciadan dönüldü: Kopan kayalar aracın üzerine düştü /25 Şubat 2023 02:59

Karadeniz'de faciadan dönüldü: Kopan kayalar aracın üzerine düştü

Artvin'de, Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışında heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği servis minibüsünde 4 kişi yaralandı.

Kopan kayalar aracın üzerine düştü


Artvin'de baraj personelini taşıyan servis aracına yamaçtan kopan kayalar isabet etti. Büyük hasar alan araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olaya ait video görüntüleri ise sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde bir servis aracının tünel girişine geldiği sırada yamaçtan kopan kaya parçalarının hedefi olduğu görüldü.

Üzerine kaya parçaları yağan servis aracında bulunan 8 yolcudan 4’ü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Heyelan sonrası jandarma ekipleri yol güvenliği için karayolunu araç trafiğine kapatırken, Karayolu ekiplerinin çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.
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