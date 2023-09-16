Karadeniz'de hamsi alarmı

‘KARADENİZ’İ TEHDİT EDEN AŞIRI AVCILIKTIR’





Denizlerde 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Karadeniz’de palamut bereketiyle sezonu açan balıkçılar deniz suyu soğumadığı için hamside umduğunu bulamadı.Yasal av boyu tartışmalarıyla gündeme gelen hamside popülasyonunun sürdürülebilir avcılık için tehlikede olduğuna dikkat çeken uzmanlar, avın tamamen durdurulması çağrısında bulunuyor.Son yıllarda belirli aralıklarla hamside av yasağı kısıtlamaları yapılıyordu. Ancak bu yasağın yeterli olmadığını belirten bazı uzmanlar ise 1 yıl av yasağı getirilmesini savunuyor.KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, her geçen yıl av verilerinde ciddi ölçüde azalmalar yaşandığını belirterek, “Geçmiş yılların av verilerine baktığımızda genel itibarıyla Türkiye’nin avcılığında yıllar itibarıyla ciddi ölçüde azalmaların olduğunu bilmekteyiz” dedi.