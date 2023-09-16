Zatürre aşısı da bulunamıyor

Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü hastalar ve çocukların olması gereken zatürre aşıları eczanelerde bulunamıyor. Yurttaş zatürre aşısı almak için eczanelere gittiğinde “yok” yanıtı ile karşılaşıyor.



Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı’nın ödeme kapsamında olan zatürre aşılarının bulunamadığını, ancak ödeme kapsamında olmayan ve fiyatı 750 TL ile 1.276 TL arasında olan aşıların ise şimdilik bulunabildiğini söyledi.



Sonbahar ile birlikte grip başta olmak üzere solunum yolu hastalıkları da artıyor. Grip ve zatürreye karşı korunmak ve hastalığın yayılmasını engellemek için en etkili yöntem grip ve zatürre aşısı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesinde olan zatürre aşıları piyasada bulunamıyor.



1300 TL’YE KADAR ÇIKIYOR



TEİS Başkanı Nurten Saydan, BirGün’e yaptığı değerlendirmede Sağlık Bakanlığı’nın ödeme kapsamında olan zatürre aşılarının bulunamadığını, ancak ödeme kapsamında bulunmayan ve fiyatı 750 TL ile 1.276 TL arasında olan aşıların ise şimdilik bulunabildiğini söyledi. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte zatürre vakalarında artış görüleceğini vurgulayan Saydan, özetle şunları söyledi:



“Piyasada bulunmayan geri ödeme kapsamındaki ilaç listelerine zatürre aşısı da dahil oldu. Vatandaşlarımız kış gelmeden kendilerini korumaya almak için, aşılarını reçetelendirip eczanelerimize geliyorlar ama aşıların tedarikinde sorun yaşıyoruz. Piyasada bulunması gereken ve SGK tarafından ödenen zatürre aşıları ecza depolarında maalesef şu an için bulunamıyor. Zatürreden korunmanın en iyi yolu aşıdır. Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni, her yıl dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan ciddi bir hastalıktır. Bu hastalıktan korunmanın en önemli ve risksiz yolu ise aşı yaptırmaktır. Ülkemizde bu aşının bulunamaması özellikle Türkiye nüfusunun yüzde 9,9’unu oluşturan 8 milyon 451 bin 385 kişi olan 65 yaş üstü vatandaşı, 22 milyon kronik hastayı ve nüfusun yüzde 26,5’unu oluşturan çocukları doğrudan ilgilendiriyor. Aşılar günümüzde kullanılan en güvenli, en etkili ve maliyeti en düşük koruyucu tıbbi uygulamadır. Geçmişten günümüze aşılama yöntemi ile dünyada birçok hastalık önlenebildi. DSÖ tarafından aşılanma, hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve maliyeti en düşük toplum sağlığı müdahaleleri arasında kabul ediliyor.“



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Fiyatlandırma sistemi tekrar düzenlenmeli



Nurten Saydan, ilaç fiyatlandırma sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



“Ekonomik gerçeklikle uyumlu olmayan fiyatlandırma sistemi nedeniyle, ilaçlar ve aşılar ne yazık ki bulunabilirliğini hızla yitiriyor; dolayısıyla depolara ve eczanelerimize ulaşamıyor. Bu durum da halkımızın ilaçlara erişimini engelliyor. Sağlıklı bir toplumu sürdürebilmek için, ekonomik gerçeklikle uyumsuz olan bu ilaç fiyatlandırma sistemini, ilaç sektörünün kesintisiz faaliyetlerini sağlayabilecek bir şekilde, devletin ve halkın menfaatlerini de gözeterek yeniden düzenlenmesi gerekiyor.”