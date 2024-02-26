Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a İsrail tepkisi: Hadi oradan

"KINIYORMUŞ, HADİ ORADAN"





Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Milli Görüş Belediyeciliği Başkan Adayları Tanıtımı Programı İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu burada bir konuşma yaptı.AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Karamollaoğlu, "Dünyanın en büyük vahşetini Gazze'de seyrediyoruz. Maalesef seyretmekle yetiniyoruz. Ellerinde güç olanlar iktidarda bulunanlar 'kınıyorum' diyor. Senin lafla kınamanın ne faydası var. Allah aşkına, insanlar katlediliyor. Senin her gün limanlarından kalkan gemiler o katliamı yapanlara silah taşıyor, malzeme götürüyor, karınlarını doyuruyor. Arkasından da kınıyormuş hadi oradan" ifadelerini kullandı.Karamollaoğlu şöyle konuştu:"Dünyanın en büyük vahşetini Gazze'de seyrediyoruz. Maalesef seyretmekle yetiniyoruz. Ellerinde güç olanlar iktidarda bulunanlar 'kınıyorum' diyor. Senin lafla kınamanın ne faydası var. Allah aşkına, insanlar katlediliyor. Senin her gün limanlarından kalkan gemiler o katliamı yapanlara silah taşıyor, malzeme götürüyor, karınlarını doyuruyor. Arkasından da kınıyormuş hadi oradan. Sen kim, bu mücadeleyi yürütmek kim? İçinden geçtiğimiz dönem herhalde dünya siyasetinde ender rastlanan bir dönem. Hakikaten idrak etmekte acziyet içine düşüyorum. İktidar niye miting yapar yahu. İktidar niye miting yapar. İktidar kendi iktidarsızlığının farkına vardığı için mi olacak miting yapalım diyor. Vay aciz insanlar vay. Bu acziyet içine düşenler ülkemizi ayağa kaldıramazlar..."