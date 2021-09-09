Samanyolu Haber /Spor / Karı-koca maç yönetecekler /09 Eylül 2021 20:38

Karı-koca maç yönetecekler

Bundan 3 ay önce evlenen hakemlerden Burak Pakkan ile Gamze Durmuş Pakkan, TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği maçına atandığı belirtildi. Bu durumun Türk futbol tarihinde de bir ilk olacağı belirtildi.

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TFF 1. ligdeki Ankara derbisine Ankaralı hakemler atandı. Başkentteki mücadelede 3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift hakem olarak görev yapacak. Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak başkent derbisinde 3 ay önce evlenen hakem çift görev yapacak.

12 Eylül Pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Aynı maçın dördüncü hakemliğini ise eşi Gamze Durmuş Pakkan yapacak. Pakkan çiftinin 3 ay önce hayatlarını birleştirdikleri öğrenildi.

32 yaşındaki Burak Pakkan geçen sezondan bu yana TFF 1. Lig'de görev yapıyor.
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