Kartal 90+5'te kanatlandı

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puanı son anda kazandı.





Kasımpaşa'nın golleri 28. dakikada Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Fode Koita'dan geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise 39. dakikada Caner Erkin, 71 ve 90+5. dakikada Umut Nayir kaydetti.





Kasımpaşa, 15. dakikada Karim Hafez'in gördüğü kırmızı kartla mücadelenin büyük bir kısmını 10 kişiyle oynadı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet serisi 6 maça çıktı ve puanı 27 oldu. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.





STADYUM: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan





HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel





KASIMPAŞA: Fatih Öztürk - Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Hajradinovic (Dk. 90+5 Uğurcan), Quaresma (Dk. 88 Khalili), Heintz, Mustafa Pektemek (Dk. 76 İlhan Depe), Koita





BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 72 Lens), Atiba, Elneny (Dk. 84 Güven), Diaby (Dk. 60 Umut Nayir), Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz





GOLLER: Dk. 24 Mustafa Pektemek, Dk. 56 Koita (Kasımpaşa) - Dk. 39 Caner Erkin, Dk. 71 - Dk. 90+5 Umut Nayir (Beşiktaş)





KIRMIZI KARTLAR: Dk. 15 Karim Hafez (Kasımpaşa)





SARI KARTLAR: Koita, İlhan Depe (Kasımpaşa) - Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Elneny, Roco (Beşiktaş)





MAÇTAN DAKİKALAR





15. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Ben Youssefi çalımlayan Atiba, daha sonra ceza yayı üstünde Karim Hafezden de sıyrılırken yerde kaldı.





Hakem Arda Kardeşler, Hafezin son adam olması gerekçesiyle bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





21. dakikada Elnenyin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Diabyin bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Fatihte kaldı.





22. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby ortaladı. Ceza sahası içindeki Burak Yılmazın kafa vuruşunda top kaleci Fatihin kucağına gitti.





İLK GOL KASIMPAŞA'DAN





24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Koitanın şutunda kaleci Karius gole izin vermedi.





Seken topta Mustafa Pektemekin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.





39. dakikada skora denge geldi. Diabynin pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gökhan Gönül ortaladı. Caner Erkinin arka direkte dar açıdan yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 1-1.





44. dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmazın vuruşunda baraja çarpan top kornere gitti.





45+2. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde karambol oluştu. Caner Erkinden seken topu önünde bulan Elnenynin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.





Mücadelenin ilk yarısı 1-1lik eşitlikle sona erdi.





KOITA ARKA DİREKTE TOPU AĞLARA TAKTI





50. dakikada Quaresmanın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Koitanın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Karius, meşin yuvarlağı kornere çeldi.





56. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Quaresmanın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Hajradinovice ortaladı.





Arka direkte Koitanın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.





57. dakikada Hajradinovicin pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa Pektemek, Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, arkadan gelip yetişen Vidanın ayak koyduğu top kornere gitti.





71. dakikada skora bir kez daha denge geldi. Ljajicin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönülün yerden çevirdiği topta arka direkteki Umut Nayir topu ağlara gönderdi: 2-2.





BURAK YILMAZ İLE KALECİ FATİH KARŞI KARŞIYA





85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ljajic yerde kalınca Umut Nayir topla buluştu. Umut pasını penaltı noktası üstündeki Burak Yılmaza atardı.





Burak Yılmazın sol ayağıyla yaptığı zayıf vuruşta top kaleci Fatih'te kaldı.





89. dakikada Lensin ortasında kaleci Fatih topu sektirdi. Ceza sahası çizgisi üstündeki Umut Nayirin bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.





90+5. dakikada sağ kanatta rakibini geçen Lens, ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Ön direkte Umut Nayirin dokunuşunda top ağlara gitti: 2-3.





Karşılaşmada başka gol olmadı Beşiktaş rakibini 3-2 mağlup etti.