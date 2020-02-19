İngiltere göçmen yasalarını zorlaştırıyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020'de serbest dolaşım uygulamasının sona ermesiyle birlikte AB ve AB dışı ülkelerin vatandaşlarının bundan sonra aynı göç düzenlemelerine tabi olacağı duyuruldu.







Getirilmek istenen yeni düzenlemelerin temelinde puan sistemi yer alıyor. Bir kişinin İngiltere'ye göçmen olarak gelebilmesi için toplamda 70 puana ulaşması gerekiyor.





Buna göre bir kişiye İngilizce bilip bilmemesi, İngiltere'de sponsorluğa uygun bir kurumdan iş teklifi alıp almamış olması, eğitim düzeyi ve çalışacağı sektörlerde belirlenen kriterlere göre belli bir puan veriliyor.





BBC Türkçe’nin haberine göre İngilizce bilmek ve "sponsorluğu onaylanmış bir kurum" tarafından iş teklifi yapılmış olmak kriterleri, başvuran kişiye 50 puan sağlıyor.





Sponsorluk için gereken asgari yıllık brüt ücret de 30 bin sterlinden 25 bin 600 sterline indiriliyor.Sponsorluk hakkı onaylanmış bir kurum tarafından iş teklifine sahip olmak, AB vatandaşları için de göçmenlik başvurularında aranacak kriterler arasına ekleniyor.





Bu durum da kendi işini kurmak amacıyla İngiltere'ye gelmenin önü kapamış oluyor. Aynı şekilde kalifiye olmayan elemanların ülkeye gelişi de zorlaşıyor.



