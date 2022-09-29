Samanyolu Haber /Dünya / Kasırga Florida'yı vurdu: İki milyon ev elektriksiz /29 Eylül 2022 09:59

Kasırga Florida'yı vurdu: İki milyon ev elektriksiz

ABD'ye ulaşan Ian Kasırgası Florida'da su taşkınlarına ve sellere yol açtı. Seller yer yer evlerin çatılarına kadar ulaşırken iki milyon hane ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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DW'nin derlediği bilgilere göre, Küba'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletine ulaşan Ian Kasırgası burada da hayatı olumsuz etkiliyor.

Saatteki hızı 240 kilometreye kadar ulaşan fırtına ve sağanak yağışlar, Florida'nın kıyı kentlerinde bulunan evlerin çatılarına kadar yükselen su taşkınlarına ve sellere yol açtı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Direktörü Ken Graham kasırganın etkisini, "Bu, uzun yıllar boyunca konuşacağımız bir fırtına, tarihi bir olay" sözleriyle tanımladı.

Fırtınanın Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre şiddeti dört olarak ölçüldü. Bu ölçekte en yüksek rüzgar hızı beş olarak değerlendiriliyor.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre Florida'nın iç bölgelerinde de sağanak yağmur etkili olacak. Sel ve su taşkınlarının meydana gelebileceği uyarısı yapan uzmanlar metrekareye düşen yağmur miktarının 76 santimetreyi bulabileceği öngörüsünde bulundu.

Validen "Acil durum" çağrısı"

Florida Eyaleti'nin fırtınadan olumsuz etkilendiğini belirten eyalet valisi Ron DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden'dan "Acil felaket durumu" ilan etmesini istedi.

Kasırga öncesi iki buçuk milyon kişiye tahliye emri verildi.

Elektrik şirketleri, gün batımından bir saat önce eyalet çapında yaklaşık iki milyon hane ve işletmeye elektrik verilemediğini açıkladı.

Ulusal Kasırga Merkezi'nden (NHC) yapılan açıklamada fırtınanın hava kararmasıyla birlikte eyaletin iç bölgelerine doğru ilerlediği ve saatteki hızının 170 kilometreye kadar düştüğü belirterek, Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre derecesinin ikiye düştüğü bilgisi verildi.

Ian Kasırgası'nın Perşembe öğleden sonra Atlantik kıyısına ulaşması bekleniyor.

Ian Kasırgası Küba'da da etkili olmuş, ülke genelinde elektrik kesinlerine yol açmıştı.
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