Katar, Erdoğan'ı sırtından bıçakladı

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Natasa Pilides, Katar Enerji ve ExxonMobil yetkilileriyle anlaşmayı imzaladı.







Katar Haber Ajansı, Katar devletine ait Katar Enerji şirketi ile ABD enerji devi ExxonMobil’den oluşan bir konsorsiyumun Güney Kıbrıs ile adanın güneydoğusundaki Blok 5’te enerji arama ve üretim paylaşımı için bir anlaşma imzaladığını duyurdu.





Anlaşmaya göre, Katar Enerji Blok 5’te %40 hisseye, ExxonMobil ise %60 hisseye sahip olacak ve bölgedeki operatör olarak ABD’li şirket faaliyet gösterecek. Bu, aynı konsorsiyuma 2017 yılında verilen ve Şubat 2019’da açıklanan ‘Glaucus’ gaz keşfi ile sonuçlanan Blok 10’a ek olarak, Katar Enerji’nin Güney Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde arama yapmak için ruhsat aldığı ikinci blok oldu. Türkiye daha önce bu bölgeye ilişkin Güney Kıbrıs tarafından yapılan bu tür anlaşmalara tepki göstermişti.





Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Natasa Pilides anlaşmayı Twitter hesabından şu açıklamalarla duyurdu: “Kıbrıs Cumhuriyeti adına 5. Blok için Arama ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesini imzalamış olmaktan onur duyuyorum. Exxonmobil ve Katar Enerji’nin münhasır ekonomik bölgemizde (EEZ) devam eden taahhütleri, buranın potansiyeline olan güvenlerini ortaya koymaktadır.”





Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ise Twitter hesabından konsorsiyum temsilcileriyle görüşmelerinden fotoğraf paylaşarak anlaşmadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle belirtti: “Exxonmobil ve Katar Enerji’ye yönelik 5. Blok lisansımız, karşılıklı yarar sağlayan ortaklığımızı güçlendiriyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, uluslararası hukuk uyarınca egemenlik haklarını kullanırken, münhasır ekonomik bölgemizin (enerji kaynaklarının) araştırılmasını ilerletiyor ve bu konsorsiyum gelecek vaat eden Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını sağlamlaştırıyor.”

