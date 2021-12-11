Samanyolu Haber /Gündem / S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi /11 Aralık 2021 23:17

S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notu görünümünün düşürülmesine ülkedeki yüksek enflasyonu ve kurlardaki oynaklığı gerekçe gösterdi.

DW'nin haberine göre açıklamada, "Negatif görünüm, kurdaki oynaklık, yüksek enflasyon ve karışık siyasi sinyaller nedeniyle Türkiye'nin dışa borçlu ekonomisinin gelecek 12 ayda karşı karşıya kalacağı risklerin artacağı öngörümüzü yansıtıyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings  de geçen hafta Türkiye'nin daha önce "durağan" olarak değerlendirdiği kredi notunun görünümünü düşürerek, "negatif" olarak sınıflandırmıştı.

YÜZDE 46 DEĞER KAYBI

Türk Lirası, Amerikan Dolar'ı karşısında bu yıl yüzde 46 dolayında değer kaybetti. Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş, ithalata bağımlılık nedeniyle ülkede enflasyonun artmasına neden oluyor. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 21,3. Ancak, bağımsız ekonomistler enflasyon oranının daha yüksek olduğu tahmininde bulunuyor. Türkiye'de yüksek enflasyona karşın Merkez Bankası faizleri düşük tutma yönünde bir para politikası izliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  birçok kez "faizin sebep, enflasyonun netice" olduğunu söylemiş ve faizlerin düşük tutulmaya devam edileceği mesajı vermişti. Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları sonrası, kurlarda yükseliş yönünde bir hareketlilik gözlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi Sonraki Haber >>

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

İnsan Hakları raporu

İnsan Hakları raporu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:21:15