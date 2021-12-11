İBB'nin '750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi' projesi durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 750 adet "M" plakalı minibüsün ticari taksiye dönüştürülmesine ilişkin kararının iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İBB’den bazı bilgi ve belgeler istemek üzere yürütmeyi durdurma kararı verdi.







Evrensel'in haberine göre İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve Avukat Hülya Sürgülüoğlu yaptıkları basın toplantısında kararların dün itibarıyla taraf vekillerine tebliğ edildiğini anlatarak, "Belediyenin bu işlemleri durdurması gerektiği yönünde bir karar vermiş oldu mahkeme. Yani kısmen de olsa haklılığımıza karar verdi" dedi.





İTEO Başkanı Eyüp Aksu da TŞOF temsilcisi olarak bu dönüşümün hukuka, yönetmeliğe, kanuna aykırı olduğunu defalarca söylediklerini, UKOME toplantısında da bu karara şerh koyarak itiraz ettiklerini dile getirdi.





İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI: KAOSUN SEBEBİ İBB





Gelinen noktada idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten Aksu, "Tabii ki burada minibüsçü esnafının da mağdur olmasını istemiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ısrarla böyle bir karar aldı. Bu kaosun sebebi İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Biz hem taksicilerin hem de minibüsçülerin mağdur olmasını kesinlikle istemiyoruz" diye konuştu.





Karar ile ilgili Sözcü’ye konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise birkaç gün önce çıkan bu kararın esasa ilişkin kesin karar olmadığını belirterek sadece bazı bilgiler ve belgeler gelinceye kadar alınmış bir ara karar olduğunu söyledi.





Karar ile İBB'den minibüs dönüşümünün nasıl yapılacağı, dolmuşlar ile minibüsler arasında fiyat ayrımı olup olmayacağına ilişkin bilgi istendiğini aktaran Demir, 15 gün içinde bilgi ve belgelerin mahkemeye iletileceğini söyledi.





Demir yeniden bir karar verilinceye kadar minibüslerin taksiye dönüşümü için başlayan işlemleri de durdurduklarını belirtti.





NE OLMUŞTU?





250 dolmuş, 750 minibüs olmak üzere toplam 1000 aracın plakasının taksiye dönüşümü için eylül ayında İBB tarafından başvurular toplanmaya başlanmıştı. Yaklaşık 4 bin başvuru alınmış ve 1000 hak sahibini belirlemek üzere de kasım ayında kura çekimi yapılmıştı.