Türkiye'de resmi olarak 6 kişide Omicron, peki hangi şehirlerde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Omicron varyantının Türkiye'de altı kişide tespit edildiğini açıkladı.







Bakan Koca altı kişiden birinin İstanbul'da, 5'inin ise İzmir'de olduğunu söyledi.





Koca, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar" dedi.





Koca ayrıca, "Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" ifadelerini kullandı.