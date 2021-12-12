Samanyolu Haber /Gündem / Mutfak tüpüne 11 ayda 20 kez zam geldi! /12 Aralık 2021 10:28

Mutfak tüpüne 11 ayda 20 kez zam geldi!

AKP iktidarının zam yağmurundan mutfak tüpü de nasibini aldı 11 ayda 20 kez zamlanan bir mutfak tüpü 250 liraya doğru koşuyor

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Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybı, her alanda zamları beraberinde getirdi. Mutfak tüpü de bundan 'nasibini aldı.' Son 11 ayda tam 20 kez zam geldi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre  CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle artık mutfaklarda ne tencere doluyor, ne de kaynıyor. Böyle giderse mutfak tüpü yılsonunda 250 lira olacak” dedi.


 
Akın yaptığı açıklamada, iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının faturasını vatandaşların çarşı-pazarda ödemek zorunda kaldığını savundu ve şunları söyledi:

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“Son bir yılda iğneden ipliğe temel gıda ürünlerine zam üzerine zam geldi. Raflardaki fiyat etiketleri her gün değişiyor. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıktı. Artış yüzde 80'nin üzerinde. Resmi kurumlar ise enflasyonu yüzde 20'nin altında açıklıyor. Enflasyon yüzde 20'nin altındaysa mutfak tüpü niye bu kadar zamlandı? Enerji faturalarına son bir yılda defalarca zam yapıldı.”
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