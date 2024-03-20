Kate Middleton'ın hastane kayıtları çalındı mı?

T24'ün aktardığına göre, Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat olduğu hastanedeki çalışanların, Kraliyet Ailesi üyesinin özel tıbbi kayıtlarına erişim sağlamaya çalıştığı ifade edildi. Ameliyatın yapıldığı London Clinic, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.



The Mirror'ın haberine göre Kate ocak ayında özel hastanede yatarken, en az bir çalışan onun bilgilerine erişmeye çalıştı.



Gazeteye konuşan kaynak, üst düzey hastane yönetiminin konuyu öğrenir öğrenmez Kensington Sarayı'nı aradığını ve tam teşekküllü bir soruşturma yürütüleceği taahhüdü verdiğini belirtti.



Britanya'nın gizlilik ve veri koruması denetim kurumu, ihlalle ilgili bir bildirim aldıklarını belirtti. Enformasyon Komiseri'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada verilen bilgileri değerlendirdikleri duyuruldu.



Kensington Sarayı, "Bu konu, London Clinic'i ilgilendirir" dedi.



Uzun süredir kameraların karşısına çıkmayan Kate'in sağlık durumu, Britanya ve dünyada bir tartışma konusu olmuş durumda.



Prenses'in sağlık durumu ve geçirdiği ameliyat hakkında detaylar hala paylaşılmadı. Kensington Sarayı, daha önce Kate'in kanser hastası olmadığını ve tıbbi bilgilerinin kamuyla paylaşılmamasını istediğini söylemişti.



Galler Prensesi'nin bir fotoğrafı Anneler Günü'nde basına servis edilmiş, ancak haber ajansları fotoğrafın montajlı olduğunu fark edip yayından çekmişti. Bu durum, Kate hakkındaki söylentileri daha da yaygınlaştırdı. Bu, Kate'in ameliyattan sonra paylaşılan ilk fotoğrafıydı.



Prenses daha sonra özür diledi ve fotoğrafın dijital olarak üzerinde oynanmasından kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.



Salı günü The Sun gazetesi, Kate'i eşi Prens William'la birlikte Windsor'da alışveriş yaparken görüntülediğini iddia etti.



Kensington Sarayı, Kate'in Paskalya sonrasına kadar Kraliyet Ailesi görevlerine dönmeyeceğini söyledi.