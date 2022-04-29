"Katille kucaklaşmaya gider koşa koşa... Utan diyeceğim ama nafile"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2018 tarihinde Suudiler tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen 26 sanıklı dava dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesinin ardından Suudi Arabistan’a giden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi. Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, “İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile” dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.





Gezi Davası’nda Osman Kavala’ya verilen müebbet cezasına ve Cemal Kaşıkçı cinayetine vurgu yapan Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile.” İfadelerini kullandı.









