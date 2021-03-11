Kaybolan 128 milyar dolara ne oldu ? Erdoğan 2 hafta arayla kendisi ile çelişti

Uzun süredir cevap bulamayan “Merkez Bankası rezervindeki 128 milyar dolar nerede?” sorusu hala cevap bulamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 hafta arayla yaptığı iki açıklamada soruya iki farklı cevap verdi.





24 ŞUBAT ERDOĞAN: DÖVİZLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ SALGINLA MÜCADELEDE KULLANILDI

24 Şubat’taki grup toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, “Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu’nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır.” ifadelerini kullanmıştı.





10 MART ERDOĞAN: KAYBOLAN BİR ŞEY YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisi AKP’nin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında konuya tekrar değindi.





“CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar” diyen Erdoğan, “Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Damat da damat.’ Damat kadar taş düşsün başınıza” ifadesini kullandı.





Erdoğan şunları dedi:





"Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemden beri Sayın Berat Bey’in attığı adımları CHP döneminde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Bu para Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa bunlar sizdedir… 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Şu anda da yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı."