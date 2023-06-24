Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri’de kaza: 3 ölü, 16 yaralı /24 Haziran 2023 21:13

Kayseri’de kaza: 3 ölü, 16 yaralı

Kayseri’de bir minibüs ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölürken 16 kişi yaralandı.

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TR724'te yer alan habere göre kaza, saat 03.00 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolunun 50. kilometresinde, Karatay mevkiinde meydana geldi. Mustafa H. yönetimindeki minibüs ile İ.Ö. yönetimindeki tır çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Narin Y., Meryem H. ve Dilek B. hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Minibüstekilerin, Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Van’a gittiği öğrenildi.
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