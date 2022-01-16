Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan Başsavcılığı: Protestolarda 225 kişi hayatını kaybetti /16 Ocak 2022 14:28

Kazakistan Başsavcılığı: Protestolarda 225 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan Başsavcılığı, protestolar sırasında 19'u güvenlik görevlisi 225 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Başsavcılık, hayatını kaybedenlerden bir kısmının "silahlı çete mensubu" olduğunu öne sürdü.

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Kazakistan Başsavcılığı temsilcisi Serik Şalabayev, ülkedeki protestolarda çıkan şiddet olaylarında 225 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. "Olağanüstü hal sırasında 225 kişinin cenazesi morglara teslim edildi" diyen Kazak yetkili, hayatını kaybeden 225 kişiden 19'unun polis ve asker olduğunu belirtti. Şalabyev, açıklamasında hayatını kaybeden göstericilerden bir kısmının "terör saldırılarına karışmış silahlı çete mensubu" kişiler olduğunu öne sürdü.

Şalabayev, 4 bin 300 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 bin 600 kişi hastanelerde tedavi gördüğü, bunlardan 67'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

9 Ocak'ta yapılan açıklamada, ölü sayısının 160 olduğu duyurulmuştu.

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