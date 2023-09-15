Samanyolu Haber /Gündem / Kazancı'dan sonra Bahçekapılı da kadroda /15 Eylül 2023 00:56

Kazancı'dan sonra Bahçekapılı da kadroda

Telekomünikasyon şirketi Turkcell’de dikkati çeken atamalar yapıldı. Eski Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı kurumun yeni yönetim kurulu başkanı olurken eski AKP’li vekil Ayşe Nur Bahçekapılı da yönetim kuruluna girdi. Turkcell'in yeni genel müdürü de Bülent Aksu oldu.

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Turkcell Olağan Genel Kurulu’nun ardından üst yönetim belirlendi.

Turkcell’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Nisan 2021’den bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Mart 2020’den bugüne Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Bülent Aksu da Turkcell’in yeni genel müdürü oldu.

Geçmişte TBMM Başkanvekilliği ve AKP Grup Başkanvekilliği gibi görevlerde bulunan Ayşe Nur Bahçekapılı da yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Turkcell Genel Müdürü olarak 2019’dan bu yana görev yapan Murat Erkan, geçen günlerde görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
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