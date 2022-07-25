Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü /25 Temmuz 2022 21:34

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü

MC TV Ana Haber Bülteni sucusu Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen vefat etti. Gülen, annesinin vefat haberini "Ben de yetim kaldım" sözleriyle MC TV ekranından duyurdu.

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü

Tecrübeli sunucu Kemal Gülen, hayatının en acı haberini MC TV ekranlarından duyurdu. Gülen annesinin vefatını "Ben de yetim kaldım. Artık 'anne' diye arayacak bir numaram da yok. Bir dua kapımız daha kapandı. Ama onun dua kapısı kapanmadı" sözleriyle haber verdi. 

Hizmet Hareketi mensuplarının maruz kaldığı ötekileştirmeden annesinin de nasibini aldığını anlatan Gülen, "Evimiz tarassut altındaydı. Anneme kalacak bir ev bile bulamadık" ifadelerini kullandı. 

Gülen'in 'Cefası çok, vefası pek az hayat bir yaşadı' dediği annesi Mükafat Gülen 1952 doğumluydu. Birisi zihinsel engelli olmak üzere 9 çocuğu vardı. 

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