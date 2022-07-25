Samanyolu Haber /Gündem / Fiyatı artan Antep fıstığını komandolar koruyor /25 Temmuz 2022 21:03

Fiyatı artan Antep fıstığını komandolar koruyor

Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık vakaları çok arttığı için koruma tedbirleri arttırıldı. Hırsızlıkla mücadelede dron, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazları da kullanılmaya başlandı.

Fiyatı artan Antep fıstığını komandolar koruyor

Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla tedbirler sıkılaştırıldı.

Kilosu 500 TL'ye yaklaşan ürün, İl Jandarma Komutanlığı'nca, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla sahada görev yapan unsurlar, komando timleri ve güvenlik korucularıyla destekleniyor.

Fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu ve fıstık hırsızlığına karışan şüpheliler takip altına alındı.

Hırsızlıkla mücadelede dron, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazları da kullanılmaya başlandı.

Ayrıca, tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti yürütecek ekipler görevlendirildi.
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