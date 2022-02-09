Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak akşam saat 22:00'de önemli bir konu hakkında açıklama yapacağını bildirmişti.



Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..." ifadelerine yer vermişti.



Kılıçdaroğlu yine Twitter hesabı üzerinden beklenen açıklamayı yaptı. Paylaşımına, "Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…" notunu düştü.