Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gezi' paylaşımı /31 Mayıs 2022 23:57

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gezi' paylaşımı

Gezi olaylarının 9. yılı nedeniyle kişisel sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir mesaj paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz!" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nın bulunduğu yerde yer alan Topçu Kışlası'nın yeniden yapılma planı sonrasında başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılan olayların 9. yılı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış milletimizin hareketidir… #Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz! #Gezi9Yaşında


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