Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Ukrayna'ya, Rusya'ya ulaşabilecek kadar uzun menzile sahip füze sistemi göndermeyeceklerini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Ukrayna'ya, Rusya'ya ulaşabilecek kadar uzun menzile sahip füze sistemi göndermeyeceklerini açıkladı.





Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.





ABD basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planladığı iddialarına yanıt veren Jean-Pierre, "Başkan Joe Biden'ın da dün belirttiği gibi Ukrayna'ya savaş alanının dışına çıkacak uzunlukta menzile sahip füzeler göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı.





Jean-Pierre, Ukrayna'ya füze sistemleri gönderilmesi konusunda ise çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda detay veremeyeceğini sözlerine ekledi.