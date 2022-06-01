Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den "Rusya'yı vurabilecek füze" açıklaması /01 Haziran 2022 00:04

ABD'den "Rusya'yı vurabilecek füze" açıklaması

Ukrayna'ya silah yardımında bulunan ABD cephesinden, Kiev yönetimine Rusya topraklarını vurabilecek menzilde füze transferi yapılmayacağının açıklandığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Ukrayna'ya, Rusya'ya ulaşabilecek kadar uzun menzile sahip füze sistemi göndermeyeceklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

ABD basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planladığı iddialarına yanıt veren Jean-Pierre, "Başkan Joe Biden'ın da dün belirttiği gibi Ukrayna'ya savaş alanının dışına çıkacak uzunlukta menzile sahip füzeler göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Ukrayna'ya füze sistemleri gönderilmesi konusunda ise çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda detay veremeyeceğini sözlerine ekledi.

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