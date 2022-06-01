Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya Avrupa'ya Giden Gaz Vanalarını Kısıyor /01 Haziran 2022 07:28

Rusya Avrupa'ya Giden Gaz Vanalarını Kısıyor

Rusya, doğalgaz ödemelerinin kendi para birimi olan Ruble’yle yapılması şartına uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa’ya verdiği doğalgazı kısmaya devam ediyor. Son olarak Rus gaz şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, Ruble şartını yerine getirmeyerek dostane davranmayan ülkelere gaz akışının kesileceği belirtildi.

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Bu kapsamda Rusya’nın Hollanda gaz şirketi GasTerra, Danimarka gaz şirketi Orsted ve Almanya’ya gaz satışı yapan Shell şirketine gaz vermeyi durduracağı açıklandı. Gazprom tarafından yapılan açıklamada bu şirketlere gaz sevkiyatının 1 Haziran tarihi itibariyle durdurulacağı belirtildi.

Hollanda gaz şirketi GasTerra da yaptığı açıklamada, Ekim ayına kadar Gazprom’dan alacağı 2 milyar metreküplük gaz için başka bir yerle anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Danimarka’nın Orsted şirketi de şu aşamada bu kesintinin kendilerini olumsuz etkileyecek bir durumu olmadığını kendilerinin de Avrupa pazarındaki alternatifleri değerlendireceklerini açıkladı. Şirket CEO’su Mads Nipper, bu yönde bir gelişme olacağını tahmin ettiklerini ve önlem aldıklarını ifade etti.

Almanya’ya Rusya gazını taşıyan Kuzey Akım boru hattında gaz akışının dün itibariyle yavaşladığı belirtildi. Bunun Hollanda’ya uygulanacak gaz satışı kesintisi olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan önümüzdeki kış ayları gelmeden Avrupa ülkeleri doğalgaz depolarını doldurmanın alternatif yollarını arıyor. Avrupa ülkelerinin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ı Rusya tarafından temin ediliyor.
Rusya’nın gaz satışını durdurma kararı aldığı Hollanda’nın stoklarının yüzde 36 Danimarka’nın da yüzde 55 oranında dolduğu olduğu belirtiliyor.

Moskova hali hazırda Ruble para birimiyle ödeme yapmayı reddetikleri gerekçesiyle Bulgaristan, Polonya ve Finlandiya’ya gaz akışını kapatmış durumda.

Yaşanan bu gelişmeler uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Dün de AB üyesi ülkelerin liderleri Rusya’dan alınan petrolde üçte ikiye varan oranlarda kesintiye gidileceğini ve Rusya’ya bu konuda ambargo uygulanacağını açıklamışlardı.
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