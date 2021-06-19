Samanyolu Haber /Gündem / Kenya'dan kaçırılan Selahaddin Gülen'e 22,5 yıl hapis talebi /19 Haziran 2021 18:00

Kenya'dan kaçırılan Selahaddin Gülen'e 22,5 yıl hapis talebi

Kenya’dan MİT tarafından kaçırılıp Türkiye’ye hukuksuz bir şekilde getirilen Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında iddianame hazırlandı. Savcı Gülen için 22 buçuk yıl hapis talebinde bulundu.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameye göre, Selahaddin Gülen hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Selahaddin Gülen’in iddianamesi, Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

3 Mayıs 2021 tarihinde Kenya’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirilen Selahattin Gülen’in ağabeyi Kemal Gülen, kardeşinin son durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Kardeşine işkence ve kötü muamele altında bazı ifadeler imzalatıldığı duyumları aldıklarını kaydeden Gülen, mahkemenin de seçilmiş avukatları olmadan yapıldığını kaydetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kenya'dan kaçırılan Selahaddin Gülen'e 22,5 yıl hapis talebi Sonraki Haber >>

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:23:02