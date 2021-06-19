Kenya'dan kaçırılan Selahaddin Gülen'e 22,5 yıl hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameye göre, Selahaddin Gülen hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Selahaddin Gülen’in iddianamesi, Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.







3 Mayıs 2021 tarihinde Kenya’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirilen Selahattin Gülen’in ağabeyi Kemal Gülen, kardeşinin son durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Kardeşine işkence ve kötü muamele altında bazı ifadeler imzalatıldığı duyumları aldıklarını kaydeden Gülen, mahkemenin de seçilmiş avukatları olmadan yapıldığını kaydetmişti.