Samanyolu Haber /Gündem / Kerç Boğazı’da İHA’larla tanker gemisine saldırı /05 Ağustos 2023 10:53

Kerç Boğazı’da İHA’larla tanker gemisine saldırı

Ukrayna Kerç Boğazındaki Rus petrol tankerlerini hedef aldı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
Dün Gece Kırım Köprüsü yakınlarında Ukrayna’ya ait insansız deniz araçlarıyla düzenlenen saldırıda Rus petrol tankeri hasar aldı.

TASS’ın Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezine atıfta bulunduğu haberinde, Kerç Boğazı'nda Rus petrol tankeri SİG’in dron saldırısında hasar gördüğünü, ancak yaralanan olmadığını bildirdi. Tankerde 11 kişi bulunuyordu.

Saldırıda Rus bayraklı tanker ciddi hasar gördü, alt kısmı su aldı, olay yerine iki römorkör gönderildi. Açıklamada, tankerin, 4 Ağustos günü saat 23:20'de Kerç Boğazı'nın güney yaklaşımında hasar gördüğü, sancak tarafındaki su hattındaki makine dairesi alanında delik oluştuğu, saldırıda kimsenin yaralanmadığı, geminin yüzdüğü belirtildi.

Olayda herhangi bir petrol sızıntısı olmadı.
Kurtarma römorkörü "Mercury" ve araştırma gemisi "Impulse" olay yerine gönderildi. "Mercury" gemisinin kaptanı koordinatör olarak atandı. Denizde gemi akışı durduruldu.
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