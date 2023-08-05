Samanyolu Haber /Dünya / 'Ekonomik sorunlar Biden'ın seçmenlerini küstürebilir' /05 Ağustos 2023 10:52

'Ekonomik sorunlar Biden'ın seçmenlerini küstürebilir'

Reuters/Ipsos tarafından yapılan yeni bir anket, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Joe Biden'a oy veren birçok Amerikalı'nın Biden döneminde ekonominin kötüye gittiğine inandığını ve 2024 seçimlerinde Biden'a yeniden oy vermeyebileceklerini ortaya koydu.

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2020 seçimlerinde dönemin başkanı Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ı mağlup ederek seçimi kazanan Biden, 2024'te yine Trump ile karşı karşıya kalabilir. Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan adaylığı yarışını önde götüren Trump, 2020 seçimlerinin sonuçlarını değiştirme girişimleriyle ilgili davaya dün çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ankete katılanlara “Seçimler bugün olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi. 2020 seçimlerinde Biden'a oy veren anket katılımcılarının yüzde 19'u kime oy vereceklerinden emin olmadıkları ya da Biden ya da Trump dışında başka bir adaya oy vermeyi tercih edeceklerini belirtti. 2020'de Biden'a oy veren katılımcıların yüzde 6'sı ise önümüzdeki seçimlerde Trump için oy kullanacaklarını kaydetti.Biden'a 2020'de oy veren anket katılımcılarının yüzde 42'si, Amerikan ekonomisinin 2020'ye kıyasla bugün ”daha kötü’ olduğunu, yüzde 33'üyse ”daha iyi” olduğunu belirtti. Yüzde 24'lük bir kesim ise ekonominin 2020 ile bugün “hemen hemen aynı durumda” olduğu yönünde görüş bildirdi.

Yeni Reuters/Ipsos anketi, Beyaz Saray yetkililerinin bu ay Amerika'nın farklı kentlerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerle Biden'ın ekonomiyi iyileştirme çabaları hakkında bilinç oluşturarak geri çevirmeye çalıştıkları bir dinamiği gözler önüne seriyor. Biden 7-10 Ağustos tarihlerinde Amerika'nın güneybatı eyaletlerinden Arizona, New Mexico ve Utah'a giderek Enflasyonu Azaltma Yasası'nın imalatı nasıl körükleyeceği ve iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edeceğini anlatacak.

2020'de Biden'a oy veren anket katılımcılarının yarısı, Biden'ın enflasyonu azaltma ve altyapı alanında harcamaları arttırma girişimleri hakkında ya çok az bilgi sahibi olduklarını ya da bunlardan haberdar olmadıklarını kaydetti.

2020'de Biden'a oy verenlerin yüzde 78'i, Biden'ın başkanlık koltuğunda sergilediği performansı onayladığını kaydetti. Ankete katılan tüm seçmenler arasındaysa bu oran, yüzde 40.

Ancak anket, Biden'ın 2020 seçmenleri arasında kritik bölünmeler olduğunu da gözler önüne seriyor.

Biden'ın performansını onaylamayan anket katılımcıları arasında enflasyonunun Amerika'nın en büyük sorunu olduğunu düşünenlerin sayısı, Biden'ın başarılı olduğunu söyleyen 2020 destekçilerinden iki kat fazla. Biden'a onay veren katılımcılar, siyasi aşırıcılığın tehlikelerine görece olarak daha fazla önem veriyor.

Anket firması Ipsos'tan kamuoyu araştırmacısı Chris Jackson, “Fark, enflasyon ve hayat pahalılığından kaynaklanıyor” dedi ve Biden'ın kararsızlık yaşayan seçmenlerini ikna etmek için önünde hala zaman olduğunu belirtti.

Jackson, 2020'de Biden'ı tercih eden ancak şimdi kararsız olan seçmenleri için, “Gemiyi terk etmediler. Mali olarak kendilerini daha iyi hissetmeleri ve Biden'ın bunun için birşeyler yapmaya çabaladığını düşünmeleri gerekiyor ” dedi.
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