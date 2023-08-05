Trump’ın yargılanacağı duruşmaların canlı yayınlanmasını isteniyor

ABD’de ilk kez eski bir başkanın barışçı iktidar devrini engelleme teşebbüsüyle suçlandığı davada yargıç karşısına çıkmasının ardından bir sonraki duruşma tarihi 28 Ağustos olarak belirlendi.



İddianamedeki suçlamaların Donald Trump’a bildirildiği duruşmada Yargıç Moxila Upadhyaya bir sonraki duruşma için üç seçenek önerdi. Savcı Thomas Windom en erken tarihi tercih ettiklerini söylerken; Trump’ın avukatları en geç tarih olan 28 Ağustos’u talep etti.



Eski ABD Başkanı Trump’ın 28 Ağustos’ta yapılacak duruşmaya şahsen katılma zorunluluğu bulunmuyor.



Donald Trump’ı mahkeme salonunda dün avukatları John Lauro ve Todd Blanche temsil etti. Duruşmada savunma adına kürsüde konuşan John Lauro aynı zamanda eski Başkan Trump’ın medyadaki savunucusu.



Gizli belge soruşturmasında yöneltilen yeni suçlamaları da reddetti



Eski ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl Florida'daki konutunda bulunan gizli belgelerle ilgili yürütülen soruşturmada kendisine yöneltilen yeni suçlamaları da reddetti.



Federal savcılar geçen hafta Trump ve iki çalışanına yönelik yeni suçlamalar getirmiş ve gizli belge soruşturmasında Trump'ın karşı karşıya olduğu suçlama sayısı 40'a yükselmişti.



Dava dosyasına Donald Trump'ın çalışanlarından Carlos De Oliveira da eklenmişti. Carlos Oliveira, Trump'ın Miami'deki konutu Mar-a-Lago'daki güvenlik kamerası kayıtlarını silme teşebbüsüyle suçlanıyor.



Trump Anayasa Mahkemesi’nden devreye girmesini istedi



Hakkında üç kez iddianame hazırlanan ve üçüncü kez yargıç karşısına çıkan Donald Trump, 2020 seçimlerine ilişkin söylemlerini sürdürüyor. Davaların zaman ve para maliyetinden yakınan Trump Anayasa Mahkemesi’nden devreye girmesini istedi.



Kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan paylaştığı mesajda, “Siyasi rakibim beni zayıf davalarla yaylım ateşine tutuyor. Reklamlar ve mitinglere gidecek kaynaklar şimdi çeşitli mahkemelerdeki bu radikal sol çetelerle mücadeleye harcanmak zorunda. Tüm anketlerde öndeyim ancak bu adil bir oyun sahası değil. Bu seçime müdahale ve Anayasa Mahkemesi devreye girmeli” dedi.



“Duruşmalar canlı yayınlansın”



ABD’de federal mahkemelerde içerde kamerayla görüntü alınması yasak. Dünkü mahkeme oturumundan da herhangi bir görüntü alınmadı.



Ancak bazı Demokrat Kongre üyeleri Trump’ın yargılanacağı davada duruşmaların canlı yayınlanmasını istedi.



Temsilciler Meclisi’nden 26 Demokrat üye Adam Schiff liderliğinde dün imza toplayarak bu konudaki taleplerini federal mahkemelerin idaresinden sorumlu Yargıç Roslynn Mauskopf’a gönderdi.



Kongre üyeleri, “kamuoyunun yargılamaların nasıl yapıldığını, kanıtların gücünü ve tanıkların güvenilirliğini görmelerine izin verilmesinin insanların davanın sonucunu tam olarak kabul etmeleri için gerekli olacağını” belirtti.



Trump’ın avukatı John Lauro da bir süre önce Fox News’a verdiği röportajda dava sürecinde “daha fazla şeffaflıktan” yana olduklarını söylemişti.



Özel yetkili savcı Jack Smith’in ofisinden duruşmaların canlı yayınlanması konusunda bir açıklama ya da yorum gelmedi.



ABD kamuoyu Trump hakkındaki iddianameye ne diyor?



Donald Trump hakkındaki iddianamenin açıklanmasının ardından ABC/IPSOS’un yaptığı ankete göre, Amerikalılar’ın çoğu Trump’a yönelik suçlamaların ciddi olduğunu düşünüyor.



% 65 Suçlamalar ciddi



% 51 Suçlamalar çok ciddi



% 24 Suçlamalar ciddi değil



% 46 Suçlamalar siyasi



% 40 Suçlamalar siyasi değil



Reuters/IPSOS’un Trump’ın yargıç karşısına çıkmasından önce yaptığı ankette de Cumhuriyetçi seçmenlere suçlu bulunması halinde 2024 seçimlerinde Trump’a oy verip vermeyecekleri soruldu.



Ankete katılan Cumhuriyetçiler’in yüzde 45’i suçlu bulunması halinde Trump’a oy vermeyeceklerini söyledi, yüzde 35’i ise suçlu bulunsa bile Trump’a oy vereceğini belirtti.



% 45 Suçlu bulunursa Trump’a oy vermem



% 35 Suçlu bulunursa Trump’a oy veririm



Ankete katılanlara cezaevine girmesi halinde Trump’a oy verip vermeyecekleri sorusu da yöneltildi.



Ankete katılan Cumhuriyetçiler’in yüzde 52’si böyle bir durumda Trump’a oy vermeyeceklerini söylerken; yüzde 28’i Trump’a oy vereceğini söyledi.