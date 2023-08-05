Vandal Alman turistler İtalya'nın gündeminde

İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan dünyaca ünlü yapılardan Kolezyum dahil Avrupa genelinde tarihi eserlere yönelik vandalizm vakaları artarak devam ediyor.



Son olarak bir grup genç Alman turist, 19. yüzyıldan kalma bir İtalyan çeşme heykelini tahrip etti.



Sanatçı Enrico Butti tarafından yapılan Domina heykelinin 150 yaşında olduğu ve heykelin değerinin 200 bin euro civarında olduğu öngörülüyor.



İtalyan haber ajansı Corriere della Sera'ya göre, Alman turist grubu "Domina" heykelinin bulunduğu Villa Aleco isimli evi kiralamıştı.



Habere göre turistlerden biri Instagram'da bir buçuk milyon takipçisi olan ünlü influencer Janis Danner olabilir.



Heykelin bulunduğu Lombardiya'nın Viggiu kasabasındaki Villa Alceo evi yöneticisi Bruno Golferini, "Domina bir bakıma villayı koruyan kadındı... Ne yazık ki bu tür şeyleri yapan cahil insanlar var." sözleriyle tepkisini dile getirdi.





Golferini, İtalya'yı terk etmiş olsalar da 17 turistin tamamı hakkında şikayette bulundu.



Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.



İtalyan TGCOM 24 kanalına konuşan Golferini, "Fark ettiğimizde her şey için çok geçti. Çocuklar çeşmeye girme yasağına uymadılar ve ikisi heykeli kucaklayıp düşürerek tahrip etti. Bu sırada diğer dört arkadaşları da cep telefonlarıyla video çekti. Bunlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendiler." ifadelerini kullandı.



Bruno Golferini, 1,70 metre uzunluğundaki heykeli onarmanın zor olacağını dile getirdi.



Durumu Instagram hesabından paylaşan İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, "Onlara influencer (etkileyiciler) yerine aptallar deyin." sözleriyle tepki gösterdi.



Lombardiya bölgesi kültürden sorumlu meclis üyesi Francesca Caruso, İtalyan medyasına verdiği demeçte, grubun zararın bedelini ödemesi gerektiğini söyledi.



Caruso, "Sanatsal ve kültürel mirasa zarar verenler ağır bir bedel ödemeli." diye konuştu.