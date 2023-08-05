Okyanuslarda da sıcaklık rekoru kırıldı!

Okyanuslarımız ne kadar sıcak?

Kuzey Atlantik genellikle kıştan sonra mart ayında ısınmaya başlıyor ve eylül ayında zirveye ulaşıyor. Ancak bu yılın nisan ayından bu yana sürekli yeni rekorlar kırıldı.

Isınan okyanusların dünyaya etkisi ne olacak?

Okyanuslar, dünya ikliminin düzenlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Isıyı emerek hava durumu trendlerini yönlendiriyor ve atmosferdeki karbonu emiyor.

Dünya okyanuslarının ortalama yüzey sıcaklığı bu hafta 20,96 santigrat dereceye (°C) ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine göre, bu değer 2016 yılında 20,95 °C derece ile kırılan rekoru geçti ve bilim insanları okyanus yüzeyi sıcaklığının ağustos ayında değil mart ayında en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle rekorun kırılmaya devam edeceğini belirtiyor.Akdeniz geçen hafta 28, 71 °C derece ile şimdiye kadarki en yüksek yüzey sıcaklığını kaydetti. ABD'deki Florida Keys çevresindeki sular, 38 °C derecenin biraz üzerine çıkarak muhtemelen bir başka dünya rekoru kırdı.Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) de geçtiğimiz hafta Kuzey Atlantik'in şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıkları görmüş olabileceğini bildirdi. Daha önceki rekorların eylül ayında kırılması nedeniyle bu durum sıcaklığın çok daha erken dönemlerde görüldüğünü ortaya koydu.Uzmanlar bunun gezegenin sağlığı için yıkıcı sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor.NOAA Kuzey Atlantik'in "Ağustos ayı boyunca" daha da ısınacağını söylüyor. Rekorun tekrar kırılması kuvvetle muhtemel.C3S'ye göre küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, yılın bu döneminde daha önce görülen değerlerin "oldukça üzerinde" seyrediyor. İklim değişikliği servisi, yüksek deniz yüzeyi sıcaklıklarının dünya genelinde görülen olağanüstü sıcak temmuz ayına katkıda bulunduğunu söylüyor.Yüksek sıcaklıklar muhtemelen kısmen El Niño hava fenomeninden kaynaklanıyor. Şu ana kadar görülen El Niño hala zayıf, bu da okyanus sıcaklıklarının yükselmesi ile daha da artacağı anlamına geliyor.Ancak bu hava durumundaki bu dalgalanmalar iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleşiyor.Ancak ısındıkça bu işi yapmakta daha az etkili oluyorlar. Bu döngü, okyanus sıcaklıkları arttıkça CO2 emiliminde daha az etkili oldukları ve atmosferdeki sera gazının artması ile sıcaklıkların daha da artması anlamına geliyor.Sular ısındıkça buzlar da eriyerek deniz seviyesindeki yükselmenin şiddetini arttırıyor.Yüksek okyanus sıcaklıkları ayrıca kasırga, hortum, fırtına ve aşırı hava olaylarının olasılığını artırabiliyor.Daha sıcak okyanuslar, balinalar ve bazı balık türlerinin daha soğuk sulara geçerek besin zincirini bozmasıyla deniz yaşamını da etkiliyor. Rekor düzeydeki yüksek sıcaklıklar mercanları da risk altına sokuyor. Florida kıyılarındaki mercan resifleri denizlerdeki sıcak hava dalgası nedeniyle ciddi bir beyazlaşma tehdidiyle karşı karşıya.