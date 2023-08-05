TikTok'a 'çocuk' cezası

TikTok, Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) tarafından alınan kararın ardından AB'deki çocuk verilerini işleme yöntemi nedeniyle para cezasıyla karşı karşıya kalacak.



EDPB'nin kararı, İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun bir ay içinde mali ceza kesebileceği anlamına geliyor.



İrlandalı düzenleyici kurum, şirketin AB'deki yasal merkezi Dublin'de bulunduğu için TikTok'a karşı açılan davalarda AB'nin baş veri koruma otoritesi konumunda.



Karar, TikTok'un yaş doğrulama süreçlerinin 13 ila 17 yaş arasındaki çocukların gizliliğini yeterince korumasını sağlayamayarak GDPR olarak bilinen AB'nin veri koruma kurallarını ihlal edip etmediğine ilişkin 2021 yılında başlatılan bir soruşturmanın parçası.



TikTok'un çocukların verilerini nasıl işlediğine dair şeffaflık düzeyi de araştırılıyor.



Çin merkezli sosyal medya platformu Avrupa'da 150 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Ana şirketi ByteDance 2022 yılında 80 milyar dolar gelir elde etti.



Cezanın boyutu ise henüz bilinmiyor.



Karar, TikTok'un AB'nin büyük teknoloji şirketlerini düzenlemeye yönelik Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uyum sağlamak için yeni önlemler açıkladığı sırada geldi.



Temmuz ayında Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, TikTok'un yeni kurallara ilişkin bir 'stres testi' gerçekleştirmesinin ardından yaptığı açıklamada, Çin'in sahip olduğu platformun DSA'ya hazırlanmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.



Nisan ayında TikTok, çocuk verilerini yasadışı olarak işlediği gerekçesiyle Birleşik Krallık veri denetleme kurumu tarafından 12,7 milyon sterlin (14,7 milyon euro) para cezasına çarptırılmıştı ki bu, türünün en büyük cezalarından biriydi.



İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından verilecek cezaya ilişkin nihai kararın eylül ayında açıklanması bekleniyor.