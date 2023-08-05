Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok'a 'çocuk' cezası /05 Ağustos 2023 10:31

TikTok'a 'çocuk' cezası

Şirketin AB'deki yasal merkezi Dublin'de bulunduğu için İrlandalı düzenleyici kurum TikTok'a karşı açılan davalarda AB'nin veri koruma otoritesi konumunda.

SHABER3.COM

TikTok, Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) tarafından alınan kararın ardından AB'deki çocuk verilerini işleme yöntemi nedeniyle para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

EDPB'nin kararı, İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun bir ay içinde mali ceza kesebileceği anlamına geliyor.

İrlandalı düzenleyici kurum, şirketin AB'deki yasal merkezi Dublin'de bulunduğu için TikTok'a karşı açılan davalarda AB'nin baş veri koruma otoritesi konumunda.

Karar, TikTok'un yaş doğrulama süreçlerinin 13 ila 17 yaş arasındaki çocukların gizliliğini yeterince korumasını sağlayamayarak GDPR olarak bilinen AB'nin veri koruma kurallarını ihlal edip etmediğine ilişkin 2021 yılında başlatılan bir soruşturmanın parçası.

TikTok'un çocukların verilerini nasıl işlediğine dair şeffaflık düzeyi de araştırılıyor.

Çin merkezli sosyal medya platformu Avrupa'da 150 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Ana şirketi ByteDance 2022 yılında 80 milyar dolar gelir elde etti.

Cezanın boyutu ise henüz bilinmiyor.

Karar, TikTok'un AB'nin büyük teknoloji şirketlerini düzenlemeye yönelik Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uyum sağlamak için yeni önlemler açıkladığı sırada geldi.

Temmuz ayında Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, TikTok'un yeni kurallara ilişkin bir 'stres testi' gerçekleştirmesinin ardından yaptığı açıklamada, Çin'in sahip olduğu platformun DSA'ya hazırlanmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Nisan ayında TikTok, çocuk verilerini yasadışı olarak işlediği gerekçesiyle Birleşik Krallık veri denetleme kurumu tarafından 12,7 milyon sterlin (14,7 milyon euro) para cezasına çarptırılmıştı ki bu, türünün en büyük cezalarından biriydi.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından verilecek cezaya ilişkin nihai kararın eylül ayında açıklanması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TikTok'a 'çocuk' cezası Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:44:54