UEFA ülke puanı sıralaması değişti: İşte Türkiye'nin yeni sırası!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi ön elemelerinde oynadığı ikinci maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puan katsayıları belli oldu.



Galatasaray'ın Zalgiris'i 1-0 yenmesinin yanı sıra Fenerbahçe'nin Zimbru'yu ikinci maçta 4-0'la geçmesine ek olarak Beşiktaş Tirana'yı 2-0 yendi. Adana Demirspor ise Cluj'u sahasında 2-1 yenince ülkemizi temsil eden 4 takımımız da kayıpsız şekilde galibiyetle adlarını üst turalara yazdırdı.



İSVİÇRE MÜJDESİ



İsviçre ekibi Basel Konferans Ligi elemesinde Tobol'u mağlup etti ancak ilk maçla birlikte 4-3 önde olan Tobol tur atladı. Bununla birlikte direkt rakibimiz İsviçre'den 4 takım kaldı



Ülkemiz de sezona başladığı gibi 4 takımla yola devam ediyor. Aynı zamanda 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı.



Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.



İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:



1- İngiltere: 88.928



2- İspanya: 75.927



3- İtalya: 71.569



4- Almanya: 69.552



5- Hollanda: 52.300



6- Fransa: 51.914



7- Portekiz: 46.899



8- Belçika: 35.200



9- İskoçya: 30.650



10- Avusturya: 29.000



11- İsviçre: 28.475



12- TÜRKİYE: 28.350



13- Sırbistan: 27.175



14: Ukrayna: 25.000



15: Norveç: 24.750