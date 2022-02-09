Samanyolu Haber /Politika / 'Kesin bilgi' diyerek Çiller'le ilgili iddaları paylaştı /09 Şubat 2022 10:49

'Kesin bilgi' diyerek Çiller'le ilgili iddaları paylaştı

MAK Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in yeni bir parti kuracağına yönelik iddiaların doğru olduğunu belirterek “Eski DYP’li milletvekilleriyle konuştum, bu konuda kesin bilgi veriyorlar” dedi.

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Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların ‘gerçeği yansıtmadığını’ duyurmuştu.


MAK Danışmanlık Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Tansu Çiller’in siyasi parti kuracağı iddialarına ilişkin eski DYP’li milletvekilleriyle görüştüğünü belirterek, “Bu konuda kesin bilgi veriyorlar" dedi.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nün sorularını yanıtlayan Kulat, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Eski DYP’li milletvekilleriyle konuştum, bu konuda kesin bilgi veriyorlar. Tansu Çiller Hanımefendi’nin önümüzdeki günlerde parti kurma hazırlığında olduğunu, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini, Doğru Yol Partisi’nde siyaset yapmış olan bazı milletvekilleri bana da ifade ettiler. Hatta bunun için il-ilçe teşkilatlarını kurma konusunda gayretleri olduğunu da söylediler. Bazı yerlerde bu konuda gayri resmi olarak şimdilik il-ilçe örgütleri olacak kişileri tespit ettiklerini, Türkiye genelinde sahada çalışmalar yapan eski milletvekilleri olduğunu bizzat bana anlatan birden fazla eski milletvekili oldu."

Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddialar üzerine yaptığı yazılı açıklamada "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" demişti.
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