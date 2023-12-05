KHK ile ihraç edildi, askerde şehit düştü... Şimdi adı bir okula verildi

15 Temmuz sonrasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra askere giden ve görevi sırasında şehit olan Zekeriya Altunok’un ismi şimdi de bir okula verildi.







15 Temmuz’dan önce polis olarak görev yapan Zekeriya Altunok, KHK ile ihraç edildikten sonra örgüt üyeliğinden yargılandı. 16 ay hapiste kaldıktan sonra Yargıtay’ın hakkında “ceza verilmesine gerek yoktur” kararı verdiği Altunok, beraat ettikten sonra tekrar işine dönemedi ve bu yüzden askere gitti.





Altunok, 2019 yılında görev yeri olan Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit düştü.







Cenaze törenine dönemin Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.





Olayın ardından gazeteci İsmail Saymaz, Altunok için, “Yaşarken ‘terörist’ ilan ettik, aziz bedenini ‘kahraman’ diye uğurluyoruz” diye yazdı.





Son olarak Altunok’un ismi Kayseri’de bir okula verildi. Okulun resmi sitesinde şu bilgiler yer alıyor: “Okulumuzun ismi Kasım 2022’de Kıranardı Şehit Zekeriya ALTUNOK olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda okumuza ismini veren kahramanımızın ailesini okulumuzda ağırladık. Şehidimizin eşi, çocukları, anne ve babasının katıldığı tanışma etkinliğimiz gerçekleştirdik. Şehidimizin eşi Vildan Hanım bizlere ve öğrencilerimize Şehidimizin hayatı ve nasıl birisi olduğu ile ilgili bilgiler verdi. Tanışma etkinliğimizde çok duygusal anlar yaşayan öğrencilerimiz Şehitlik, Vatan Sevgisi gibi milli değerlerimizin neler olduğunu yalkından tanıdılar. Davetimizi geri çevirmeyip bu etkinlikte okulumuza gelerek bizleri onurlandıran Şehidimizin ailesine çok teşekkür ederiz.”