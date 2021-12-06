KHK’lı Acun Karadağ’a 80 bin TL ceza ve emekli maaşına bloke

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Acun Karadağ, işini geri istediği sokak eylemleri nedeniyle kendisine kesilen cezalar gerekçe gösterilerek emekli maaşına bloke konulduğunu açıkladı.







‘BÜYÜK DEVLETİMİZE 80 BİN LİRA BORÇLUYMUŞUM ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIĞIM İÇİN’





Twitter hesabındaki açıklamasında Karadağ, “Direnişte kesilen para cezaları için gelir idaresi üç kuruş emekli maaşıma bloke koymuş. Büyük devletimize 80 bin lira borçluymuşum anayasal hakkımı kullandığım için. Düzeniniz batsın!” ifadelerini kullandı.





Karadağ, Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “İşimi geri istiyorum” eylemleri sebebiyle bir süre cezaevinde de kalmıştı.







Karadağ’la birlikte Yüksel Caddesi’nde direnen KHK’lı mimar Alev Şahin ise söz konusu uygulama için, “Kabahatler Kanunu diyerek her eylemimize para cezası kesenler bugün @acun_karadagın emekli maaşına bloke koymuş. Amacınız bizi açlıkla terbiye etmekse o amaca asla ulaşamayacaksınız” yorumunda bulundu.

