Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı avukat hukuk mücadelesini kazandı: İstinaf kararıyla ruhsatını aldı /21 Ekim 2020 11:42

KHK’lı avukat hukuk mücadelesini kazandı: İstinaf kararıyla ruhsatını aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildikten sonra hakkında açılan soruşturmadan takipsizlik kararı alan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru Levent Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının akabinde istinaf mahkemesi kararıyla avukatlık ruhsatını aldı.

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Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12'nci İdari Dava Dairesi, eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu Levent Mazılıgüney’in avukatlık yapmasının önündeki engeli kaldırdı.
 
Anayasa Mahkemesi’nin beraat veya takipsizlik kararı almış hukuk fakültesi mezunu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarının avukat olmasının engellenmesine yönelik verdiği hak ihlali kararının ardından, Levent Mazılıgüney’in iptal edilen avukatlık ruhsatıyla ilgili açtığı davada bölge idare mahkemesinden olumlu karar çıktı.

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsün akabinde KHK ile TSK’dan ihraç edilen Mazılıgüney, askerlik yaparken tamamladığı Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimine dayanarak, avukatlık yapmak için Ankara Barosu’na ruhsat başvurusunda bulundu. 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT VERMEMİŞTİ

Ruhsat başvurusu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından reddedilen Mazılıgüney, ret kararına karşı dava açtı. Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin avukatlığın kamu görevi değil kamu hizmeti olduğuna yönelik kararının akabinde Mazılıgüney’in ruhsat müracaatı TBB tarafından kabul edildi. 

Mazılıgüney, avukatlık ruhsatını aldı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Mazılıgüney’in avukatlık ruhsatının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle idare mahkemesine dava açtı. 

Mahkeme, bakanlığın talebini kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı verince, Mazılıgüney’in avukatlık ruhsatı iptal edildi.

OY ÇOKLUĞUYLA KARAR

Mazılıgüney, iptal kararını istinaf mahkemesinde temyiz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12'nci İdari Dava Dairesi, idare mahkemesinin kararını bozarak Mazılıgüney’in avukatlık yapabileceğine hükmetti. 

İstinaf mahkemesinin kararında, Anayasa Mahkemesi’nin 28 Temmuz’da vermiş olduğu hak ihlali kararına vurgu yapılarak, ruhsatın iptalinde kanuni isabet görülmediği kaydedildi.

AYM ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİ YANLIŞ

Karşı oy kullanan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12'nci İdari Dava Dairesi Başkanı Kalender Türeoğlu, karşı oy gerekçesinde Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararında Levent Mazılıgüney’in başvurucu olmadığını, AYM’nin ihlal kararının esas alınarak karar verilmesinin yanlış olduğunu iddia etti.
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