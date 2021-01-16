KHK’lı öğretmeni mezarda göreve iade ettiler

OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen ve 7 Kasım 2020’de hayatını kaybeden Eğitim Sen Üyesi Mehmet Nasır Sönmez için göreve iade kararı verdi.





7 ŞUBAT 2017’DE İHRAÇ EDİLDİ

Evrensel’in haberine göre Tekirdağ Çorlu’da lise okul müdür yardımcılığının yanı sıra Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yaparken 7 Şubat 2017 de 686 No’lu KHK ile görevden ihraç edilen Mehmet Nasır Sönmez, 7 Kasım’da oturduğu apartmanın balkonundan halı çırparken 5. kattan kazayla düşerek hayatını kaybetmişti.





Göreve iade kararına ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi, “Büyük acı oldu hepimiz için. OHAL Komisyonundan göreve iade kararı çıktı. Sevinemiyoruz. Sorguluyoruz. Geç gelen adalet, adalet olmuyor. Eşi atanmayan öğretmen, 10 ve 16 yaşlarında 2 çocukları var. Başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız göreve dönecek. KHK’lar gidecek, biz kazanacağız” dedi.





KHK’LININ BAŞVURUSU KARDEŞİNİN DAVASI YÜZÜNDEN REDDEDİLDİ

Dikkat çeken başka bir mağduriyetteyse KHK’yla ihraç edilen Mevlüt Kaplan’ın mahkemeye yaptığı başvuru, kardeşi hakkında açılan bir dava gerekçe gösterilerek reddedildi.





Van Su Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Müdürlüğünde çalışan Mevlüt Kaplan, kanun hükmünde kararname (KHK) ile 10 Ocak 2017’de ihraç edildi. Kaplan’ın ihraç edilmesine “örgütle iltisaklı ve irtibatlı” olduğu gerekçe gösterildi. Kaplan, Mecliste kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonuna “işe iade” talebiyle başvuruda bulundu. Komisyon, Kaplan’ın yaptığı başvuruyu reddetti.





Kaplan, bunun üzerine “Anayasal ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının ihlali” ve “Devlet memurluğundan çıkarılmaya ilişkin usule uyulmadığı” gerekçeleriyle Ankara 24’üncü İdare Mahkemesine başvuru yaptı. Mahkeme de Kaplan’ın başvurusunu reddetti.





Mahkeme, İçişleri Bakanlığı tarafından dosyaya sunulan bilgi ve belgelerde davacının kardeşinin hakkında “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla açılan dava bulunduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetti.



