Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest!

Yeniçağ gazetesinin Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na sokak ortasında tekme-tokat saldıran 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.





Dün Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran kişiler ise hâlâ yakalanamadı. KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırı ile ilgili de polisin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.







AYNI GÜN MUHALİF ÜÇ İSME SALDIRI





Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu aynı gün farklı saatlerde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.





Selçuk Özdağ'a, cuma namazı için evinden çıkıp aracına bineceği sırada silahlı ve sopalı grup saldırdı. Özdağ korumasının silahla havaya ateş açması sonucu 5 kişi olduğu belirtilen saldırganların elinden kurtuldu.





Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Özdağ, özel hastaneye kaldırıldı.





Özdağ'ın başına 17 dikiş atıldı. Hastanede bugün de tedavisi devam eden Özdağ'ın, parmağındaki kırık sebebiyle ameliyat edildiği öğrenildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün akşam hastanede Özdağ'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.





ORHAN UĞUROĞLU'NA SALDIRAN 4 KİŞİ SERBEST





Gazeteci Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. 4 kişi, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nin serbest bıraktığı D.K, S.K, A.A. ve O.K.Y.'ye, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza atma ve adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.







Şüphelilerin Uğuroğlu’nu tanımadıklarını, aralarında geçen tartışma sonrası darp ettiklerini söyledikleri iddia edildi.