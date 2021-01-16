AKP'nin sahtekârlığı şoke etti!

Gazeteci Fergün Atalay, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesi olduğunu öğrendiğinde şoke oldu. Atalay, "Büyük bir şoktu. Neyse ki e-Devlet'ten istifa verilebiliyor. Kendi irademle üye olmadığım bir siyasi partiden istifa ettim." dedi.







Şahsi Twitter hesabında skandalı duyuran Atalay, "Siyasi partilerle haber dışında hiçbir bağlantım olmadı. Sırf meraktan baktığımda, 11 yıldır AKP üyesi olduğumu gördüm. Bu sahtekârlığı kim yaptı?" sorusunu yöneltti.







Halk TV’ye konuk olan gazeteci Fergün Atalay, “2010 yılından bu yana Beşiktaş ilçe yönetimi tarafından üye yapılmışım." diye konuştu.





"BENİ AKP'YE KİM ÜYE YAPTI?"





Atalay şu ifadeleri kullandı: “E-Devlet üzerinden çıktım üyelikten. Beni nasıl üye yaptıklarıyla ilgili bilgim yok. Ama anladığım kadarıyla benim TC kimlik numaramı ele geçirerek üye yapmışlar. Benim TC kimlik numaramı alarak beni AKP'ye kim üye yaptı?"





"Ben bu tweeti attıktan sonra yüzlerce mesaj geldi." diyen Atalay, "Yüzlerce kişi ya kendilerinin ya da yakınlarının başına böyle bir şey geldiğini söylüyorlar. AKP'ye üye olduklarını söylediler. Bu bir sahtekârlık ya da usulsüzlük değildir, bu bir suçtur. Suç duyurusunda bulunacağım." dedi.



