"KHK’lılar içinde takipsizlik alanlar, beraat edenler görevine iade edilecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV youtube kanalında Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını yanıtladı. KHK sorunuyla ilgili bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, “KHK ile görevlerine son verilenler hakkında söyledim. Bir, kişiyi atmışlar savcıya gitmiş savcı ‘soruşturulacak bir şey yok’ demiş, başlatmamışlar. İki, savcı takipsizlik kararı vermiş; yapacak bir şey yok. Mahkemeden beraat ediyor, başlatılması lazım. Hukuk devletiysek bunların (görevlerine) başlatılması lazım. Siz hukuk devletiyseniz bunları görevine iade etmeniz lazım. Vermişsiniz mahkeme, mahkemede beraat etmiş! ‘Ben seni başlatmam!’ Niye başlatmıyorsun kardeşim? Hangi ile gitsem insanlar geliyor bunları anlatıyor. Beraat eden, takipsizlik alan kişiler görevlerine iade edilecek.” ifadelerini kullandı.

